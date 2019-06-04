2019-06-04T16:46:57+03:00
Политика

Кремль о запросе США на встречу Трампа с Путиным: нет никаких конкретных сигналов

Юрий Ушаков прокомментировал информацию о возможной встречи российского и американского президентов на саммите G20 в Японии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. ФОТО Михаил Метцель/ТАССПомощник президента РФ Юрий Ушаков. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Помимо тех сигналов, которые мир получал из Twitter, никаких более конкретных сигналов о запросе Вашингтона на встречу президентов США и России — Дональда Трампа и Владимира Путина не поступало. Соответствующие заявление сделал помощник российского лидера Ушаков.

«Нет. Помимо тех сигналов, которые мир получал из Twitter, никаких более конкретных сигналов не поступало», - ответил Ушаков на вопрос о возможной встречи Путина и Трампа на саммите G20 в Японии.

Напомним, ранее американский президент заявил о желании провести переговоры с российским лидером на саммите в Японии. После в Кремле неоднократно заявляли, что пока не получали никаких конкретных предложений по переговорам лидеров России и США, «но пока еще есть время». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что Вашингтон не готов продвигаться вперед в отношениях с Москвой, тем не менее Путин готов ждать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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