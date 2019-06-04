2019-06-04T16:21:44+03:00
Политика

В России рекомендовали Зеленскому отказаться от идеи "возвращения" Крыма

Эксперт Вадим Манукян считает, что президенту Украины стоит сначала заняться своей страной
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Заявления Зеленского говорят о том, что он пока не имеет достаточного опыта в политикеЗаявления Зеленского говорят о том, что он пока не имеет достаточного опыта в политикеФото: REUTERS
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Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер и общественный деятель Вадим Манукян рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от стратегии "возвращения" Крыма.

Он указал на то, что новый глава государства пока не имеет достаточно опыта в политике, а это может иметь серьезные последствия для киевской администрации. Так, в первую очередь будет подорвано доверие избирателей.

"Если Зеленский продолжит в том же духе, то чем дальше, тем больше украинцы будут в нем разочаровываться. А что касается Крыма, то пора бы Украине уже успокоиться на этот счет и заняться собственными, а не российскими делами", - цитирует ФАН Манукяна.

По мнению эксперта, обещая "вернуть" полуостров. Зеленский просто решил показать свою "крутость", но для этого стоило бы сначала навести порядок в стране, в частности, остановить гражданскую войну в Донбассе.

"Забудьте про Крым, да и Донбасс оставьте в покое! Займитесь остальной частью Украины, реальными делами, иначе скоро ваша страна развалится окончательно, пока вы политическими игрищами тешитесь", - подытожил блогер.

Сайт kp.ru писал о том, что Зеленский намерен поднять вопрос "возвращения" Крыма на встречах с представителями ЕС и НАТО во время своего первого зарубежного визита в Брюссель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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