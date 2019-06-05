Зеленский решил бороться с «Северным потоком – 2»

СЕГОДНЯ 01:13 2019-06-05T01:26:04+03:00

Об этом новый президент Украины заявил на встрече с польским коллегой Дудой

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Новый президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что Киев и Варшава должны не только тесно сотрудничать в энергетической сфере, но и активно «противодействовать» строительству газопровода «Северный поток – 2», который должен пройти по дну Балтийского моря от России до Германии.

На переговорах с Дудой в Брюсселе он отметил, что «Польша является давним и преданным другом Украины в Евросоюзе», подчеркнул важность «сберечь единство», а также заявил, что обе страны «имеют общее понимание «угроз, которые несет для всей Европы Россия».

«Другим важным направлением нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранение стратегической роли украинской газотранспортной системы (ГТС) и противодействие «Северному потоку – 2», - приводит слова Зеленского пресс-служба главы украинского государства.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712891" frameborder="0"></iframe> Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU