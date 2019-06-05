2019-06-05T12:15:24+03:00
Происшествия

Следователи нашли убийцу бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина

Злоумышленнику предъявлено обвинение
Григорий ЛЕОРДА
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Никита Белякин заступился за двух парней на улице и погиб в потасовке.Никита Белякин заступился за двух парней на улице и погиб в потасовке.Фото: социальные сети
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Следователям удалось задержать еще двоих участников драки в Красногорске. Более того, сотруlники правоохранительных органов провели допросы и выяснили кто нанес роковой удар и убил бывшего спецназовца ГРУ, участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина.

Видео задержания подозреваемых в убийстве Никиты Белянкина.

"Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку. Ему предъявлено обвинение. СК России ходатайствует перед судом об избрании всем фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба ведомства.

Никите Белянкину было 24 года, на его счету - участие в спецоперации в Сирии. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Никите Белянкину было 24 года, на его счету - участие в спецоперации в Сирии.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Все произошло в первый день лета у кафе "БирХауз" в поселке Путилково. Спецназовец ГРУ случайно стал свидетелем драки двоих русских парней с десятью кавказцами. Никита попытался разнять дерущихся. Парень погиб от удара ножом в сердце.

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Официальный комментарий СК о ходе расследования убийства бывшего спецназовца в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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