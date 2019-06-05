2019-06-05T12:29:58+03:00
В мире

Трамп не исключил возможность применения военной силы против Ирана

По словам американского лидера, Иран был террористической страной номер один в мире
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Трамп не исключил возможность применения военной силы против ТегеранаТрамп не исключил возможность применения военной силы против ТегеранаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вашингтон может применить военную силу против Тегерана. Соответствующие заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отметив, что он предпочел бы диалог с Ираном.

«Всегда есть такая вероятность. Хочу ли я этого? Нет. Но всегда есть такая вероятность», - ответил Трамп на вопрос о возможности военной операции против Исламской республики.

Трамп заявил, что Иран был «чрезвычайно враждебным» с самого начала его президентства. По словам главы Белого дома Тегеран поддерживал терроризм, «был террористической страной номер один в мире, и, возможно, остается ей сейчас».

Напомним, накануне американский президент сообщил о своей готовности к проведению переговоров с иранским руководством. Позже госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что диалог может быть начат без каких-либо предварительных условий, но для этого власти республики должно продемонстрировать «нормальное поведение» и гарантировать, что не будет развивать возможности для производства атомного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мосгорсуд признал законным решение об аресте счетов Арашукова-старшего
Матвиенко предложила отложить деньги на помощь попавшим в беду россиянам за рубежом
Председатель КНР прибыл в Москву с государственным визитом
РЖД запустила по рельсам "ароматные" вагоны
Зеленский расскажет украинцам о плюсах вступления страны в НАТО
Следователи нашли убийцу бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина
В Китае впервые запустили ракету с морского космодрома
Полиция Новой Зеландии задержала мужчину, который угрожал взрывом на базе ВВС
США заплатят 5 млн долларов за стукачество на КНДР
Китай впервые запустил ракету с морской платформы
Названы лучшие российские курорты для отдыха с детьми
Карты "Мир" начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года
Счетная палата назвала четыре самых открытых ведомства
Среди ликвидаторов Чернобыльской АЭС нашли темнокожего солдата
В России разработают аналог "Мистраля"
"Зеленый патруль" назвал самые грязные города России
В Минобороны РФ прокомментировали заявление о перехвате американского самолета над Средиземным морем
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
В российской базе данных ГИБДД произошел сбой
Захарова оценила стратегию "возвращения Крыма" Зеленского
"Обвинения, как у 11-летнего ребенка" : Мэр Лондона ответил на критику со стороны Трампа
США заявят России на встрече в Иерусалиме о необходимости выхода иранских военных из Сирии
Россияне легче расстаются с деньгами в дни зарплаты и премий
Борис Джонсон: Британцы нам не простят новой отсрочки Brexit
В Сети появилось необычное видео спасения 74-летней туристки из Аризоны