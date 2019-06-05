Трамп не исключил возможность применения военной силы против Ирана

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-05T12:29:58+03:00

По словам американского лидера, Иран был террористической страной номер один в мире

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Вашингтон может применить военную силу против Тегерана. Соответствующие заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отметив, что он предпочел бы диалог с Ираном.

«Всегда есть такая вероятность. Хочу ли я этого? Нет. Но всегда есть такая вероятность», - ответил Трамп на вопрос о возможности военной операции против Исламской республики.

Трамп заявил, что Иран был «чрезвычайно враждебным» с самого начала его президентства. По словам главы Белого дома Тегеран поддерживал терроризм, «был террористической страной номер один в мире, и, возможно, остается ей сейчас».

Напомним, накануне американский президент сообщил о своей готовности к проведению переговоров с иранским руководством. Позже госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что диалог может быть начат без каких-либо предварительных условий, но для этого власти республики должно продемонстрировать «нормальное поведение» и гарантировать, что не будет развивать возможности для производства атомного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU