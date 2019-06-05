2019-06-05T13:36:50+03:00
Политика

Зеленский сообщил, что предлагал Климкину остаться главой украинского МИД

Президент Украины назвал экс-министра профессиональным дипломатом [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Павел КлимкинПавел КлимкинФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал экс-министра иностранных дел незалежной Павла Климкина профессиональным дипломатом и сообщил, что предлагал ему не остаться в команде.

«Климкин – это профессиональный дипломат. Я, кстати, предлагал ему оставаться в команде, потому что у нас очень сложная международная ситуация, и он об этом знает. Но он решил пойти в политику», - сказал украинский лидер, добавив, что никого из команды Климкина близко не знает, но судит по делам этих людей.

Напомним, 30 мая, Зеленский внес в Верховную раду внес представление об освобождении от должности Климкина, а также главу Минобороны Степана Полторака и начальника Службы безопасности Василия Грицака. При этом украинский президент настаивал на неотложности рассмотрения парламентом данного вопроса.

Ранее глава украинского МИД снял специальное видео, в котором он сообщил, что написал заявление об отставке, а также заявил о намерении принять участие в выборах в украинский парламент.

Глава МИД Украины Климкин заявил, что написал заявление об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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