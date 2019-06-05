2019-06-05T15:06:03+03:00
Политика

МИД РФ: виновные в нападении на россиянина в Косово должны быть наказаны

Во внешнеполитическом ведомстве России призвали покровителей Приштины образумить косовское руководство [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мария ЗахароваМария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Москва настаивает на наказании виновных в нападении на российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, который пострадал от действий косовского спецназа. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Россия продолжит внимательно следить за ходом расследования этого инцидента и будет настаивать на наказании виновных по всей цепочке командования», - заявила представитель дипведомства.

Захарова отметила, что российская сторона рассчитывает на реакцию покровителей Приштины, которые должны «воспользоваться имеющимся у них влиянием, чтобы образумить косово-албанское руководство, потому что иначе последствия могут быть непредсказуемыми».

Напомним российский гражданин был задержан в ходе рейда косовской полиции против сербов на севере республики. После освобождения Краснощеков был доставлен в больницу с тяжелыми травмами головы. Организация Объединенных Наций начала расследование по данному факту. В свою очередь Приштина признала россиянина персоной нон грата и потребовала, чтобы ООН начала расследование против представителя их миссии.

Полиция Косово освободила россиянина Михаила Краснощекова .

ИСТОЧНИК KP.RU

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