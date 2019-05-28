2019-05-28T16:20:32+03:00
Политика

Задержанный косовской полицией россиянин был освобождён

Ранее в Приштине заявили, что российский сотрудник миссии ООН был арестован поскольку пытался помешать спецоперации по борьбе с преступностью [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент Сербии Александр Вучич приказал привести в полную боевую готовность Вооруженные силы страны и спецназ МВДПрезидент Сербии Александр Вучич приказал привести в полную боевую готовность Вооруженные силы страны и спецназ МВДФото: REUTERS
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Задержанный косовской полицией российский сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) был освобожден. Об этом сообщили в миссии ООН.

Ранее, миссия ООН в Косово сообщила о задержании и госпитализации двух сотрудников при исполнении служебных обязанностей. Президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи объяснил аресты полиции тем, что сотрудники миссии пытались помешать спецоперации по борьбе с преступностью.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, утром 28 мая на севере Косово и Метохии спецназ самопровозглашенной республики начал задержание сербских граждан. Серский лидер Александр Вучич приказал привести армию страны в полную боевую готовность, собрав экстренное заседание Совбеза в Белграде. В Приштины действия своего спецназа называли спецоперацией по наведению порядка.

Косовская полиция арестовала не менее 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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