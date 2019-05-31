2019-05-31T14:12:08+03:00
Политика

Власти Косово объявили персоной нон грата россиянина, пострадавшего во время полицейского рейда

Гражданин РФ находился на территории автономного края в качестве сотрудника миссии ООН [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пострадавший в Косово российский сотрудник миссии ООН транспортирован в БелградПострадавший в Косово российский сотрудник миссии ООН транспортирован в Белград
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Власти Косово признали персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косово(МООНК) Михаила Краснощекова, который пострадал от действий косовского спецназа. Об этом сообщил глава самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай.

«Гражданин РФ Михаил Краснощеков, которого несколько дней назад задержала полиция Косово, провозглашен персоной нон грата. Решение принято из-за действий российского гражданина против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности», - передает слова Харадиная Радио и телевидение Косово.

Как писал ранее сайт kp.ru, гражданин России был задержан в ходе спецоперации косовских властей, которые начали задержание сербов на сервере самопровозглашенной республики. После освобождения Краснощеков был доставлен в больницу Косовска-Митровицы с тяжелыми травмами головы. В четверг, 30 мая, россиянин был транспортирован в Военно-медицинскую академию в Белграде. Хашим Тачи объяснил арест тем, что российский дипломат «пытался помешать спецоперации по борьбе с преступностью».

Россиянин, сотрудник Миссии ООН доставлен в госпиталь после освобождения в Косово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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