2019-06-05T15:44:47+03:00
Общество

Комиссия МАК подготовила предварительный отчет о ЧП в Шереметьево

Специалисты отчитались о ходе работы за первые 30 дней со дня катастрофы и сообщили о запланированных исследованиях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Техническая комиссия МАК продолжает расследование авиакатастрофы в ШереметьевоТехническая комиссия МАК продолжает расследование авиакатастрофы в ШереметьевоФото: REUTERS
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Председатель Технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета по расследованию авиакатастрофы с SSJ-100 в Шереметьево доложил министру транспорта России Евгению Дитриху о ходе расследования в первые 30 дней со дня ЧП и проинформировал его о запланированных исследованиях.

Так, специалисты уже изучили фрагменты сгоревшего самолета, расшифровали записи с бортовых и наземных средств объективного контроля, а также просмотрели видеозаписи с камер наружного наблюдения и проанализировали полученную информацию.

"На основании данных средств объективного полета была представлена полная реконструкция полета с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта Шереметьево", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МАК.

Все члены Технической комиссии пришли к мнению, что на данном этапе расследования сделанные рекомендации являются достаточными. Предварительный отчет будет опубликован в ближайшее время.

Сайт kp.ru писал о том, что 5 мая на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта Шереметьево загорелась хвостовая часть лайнера рейса Москва-Мурманск. В момент инцидента на борту находились 78 человек - 40 пассажиров и один бортпроводник погибли.

В Шереметьево загорелся самолёт.Самолёт загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево. По данным медиков, погибли 13 человек...

ИСТОЧНИК KP.RU

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