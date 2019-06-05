2019-06-05T17:14:30+03:00
Политика

Шойгу заявил об усилении напряженности на границах стран СНГ

НАТО становится все активнее, а США увеличивают военное и экономическое давление по всему миру
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр обороны России Сергей ШойгуМинистр обороны России Сергей ШойгуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Военно-политическая обстановка на границах Содружества независимых государств (СНГ) остается крайне напряжённой. Такое заявление глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу сделал на заседании Совета министров обороны стран-участников СНГ в среду, 5 июня.

"В этих условиях всё более реальными становятся вызовы суверенитету государств СНГ", - добавил генерал армии.

По его мнению, угрозу представляют "беспрецедентная" военная активность НАТО, демонтаж стратегических договорённостей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы и усиление военного и экономического давления США по всему миру. Обеспечить безопасность при этом можно лишь совместными усилиями.

"Сегодняшнее заседание является очередным шагом на этом пути", - цитирует РИА Новости Шойгу.

Сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин еще в начале 2018 года указал на наращивание военной мощи Североатлантического альянса у границ России. В самом НАТО до сих пор утверждают, что присутствие их войск в Прибалтике не представляет угрозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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