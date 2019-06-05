2019-06-05T17:51:58+03:00
Политика

Зеленский надеется, что ЕС ужесточит санкции против России

По словам украинского лидера, политика ограничительных мер в отношении Москвы может «вернуть мир»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Зеленский.Владимир Зеленский.Фото: REUTERS
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Киев призывает Европейский Союза продолжить политику ограничительных мер в отношении России и усилить санкционное давление, чтобы вернуть мир. Соответствующие заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе в среду, 5 июня.

«Я высказал благодарность за неизменную позицию ЕС по поддержке Украины и призвал к дальнейшей консолидации взаимных усилий и усилению санкционных мер, чтобы вернуть мир», - сказал украинский лидер.

Зеленский сообщил, что с Туском он успел обсудить «ситуацию с незаконно задержанными в РФ гражданами Украины, в том числе с 24 военными моряками».

Напомним, это не первая просьба Зеленского об усилении санкционного давления в отношении России. Так на встречи с глав МИД Швеции и Польши - Маргота Валльстрёма и Яцека Чапутовича он поблагодарил министров за политику ограничительных мер против Москвы и заявил, что она должна быть продолжена, «пока украинские территории не будут возвращены полностью».

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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