Начальник центра ЦНИИМаш арестован по обвинению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева.
Мужчине предъявлено обвинение в государственной измене. Он проведет в следственном изоляторе по меньшей мере два месяца.
"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Ковалева Романа <...> на два месяца, то есть до 5 августа 2019 года", - цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.
Известно, что Ковалев является коллегой 74-летнего кандидата технических наук Виктора Кудрявцева, который был арестован в июле 2018 года по аналогичному обвинению.
Сайт kp.ru писал, что тем летом ФСБ провела обыски в Центральный научно-исследовательском институте машиностроения и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации.
ИСТОЧНИК KP.RU