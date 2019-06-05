Начальник центра ЦНИИМаш арестован по обвинению в госизмене

СЕГОДНЯ 18:05 2019-06-05T18:05:51+03:00

Роман Ковалев проведет в следственном изоляторе не менее двух месяцев

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Лефортовский суд Москвы арестовал начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева.

Мужчине предъявлено обвинение в государственной измене. Он проведет в следственном изоляторе по меньшей мере два месяца.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Ковалева Романа <...> на два месяца, то есть до 5 августа 2019 года", - цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.

Известно, что Ковалев является коллегой 74-летнего кандидата технических наук Виктора Кудрявцева, который был арестован в июле 2018 года по аналогичному обвинению.

Сайт kp.ru писал, что тем летом ФСБ провела обыски в Центральный научно-исследовательском институте машиностроения и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации.

ИСТОЧНИК KP.RU