2019-06-05T19:53:02+03:00
В мире

В Великобритании прошли торжества в честь 75-летия высадки в Нормандии

Российскую делегацию на мероприятие не пригласили
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В британском Портсмуте прошли торжественные мероприятияВ британском Портсмуте прошли торжественные мероприятияФото: REUTERS
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В британском городе Портсмут прошли торжества по случаю 75-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии. Летом 1944 года в рамках операции "Оверлорд" на европейской территории был открыт второй фронт.

Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии Фото: REUTERS

Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в НормандииФото: REUTERS

В мероприятиях приняли участие около 300 ветеранов Второй мировой войны, члены королевской семьи Великобритании, в том числе королева Елизавета II, а также лидеры 16 стран, включая президента США Дональда Трампа, премьер-министра Британии Терезу Мэй, главу Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель.

Российскую делегацию на праздник не пригласили, хотя в 2004 и 2014 годах президент РФ Владимир Путин участвовал в торжествах, передает Independent.

Организаторы не пригласили российскую делегацию Фото: REUTERS

Организаторы не пригласили российскую делегациюФото: REUTERS

Стоит отметить, что именно это мероприятие стало завершающим в программе трехдневного визита Дональда Трампа в Соединенное Королевство. Американский лидер попрощался с королевой и улетел в Ирландию.

Сайт kp.ru писал о том, что за время его пребывания в Великобритании было проведено несколько масштабных акций протеста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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