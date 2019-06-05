Лавров назвал главное условие проведения встречи Путина и Зеленского

СЕГОДНЯ 21:19 2019-06-05T21:19:51+03:00

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Говорить об организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока еще рано. Для начала киевские власти должны выполнить достигнутые в рамках "нормандского формата" договоренности по Донбассу. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы", - сказал глава ведомства.

Причем в качестве примера он привел идею Зеленского вынести на референдум вопрос о том, стоит ли возобновлять переговоры с РФ. Об этом писал сайт kp.ru. Лавров признался, что даже не понял, о чем именно идет речь, ведь встречи в рамках "нормандского формата" нельзя назвать переговорами с нашей страной.

В любом случае, сначала необходимо выполнить прежние договоренности, достигнутые на уровне четырех лидеров за последние четыре года. Речь идет о разведении сил на линии соприкосновения и о принятии закона об особом статусе Донбасса.

"До сих пор этого не сделано. Поэтому перед тем, как собираться в «нормандском формате» в очередной раз, надо как минимум с уважением отнестись к этому форуму", - цитирует РБК министра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711346" frameborder="0"></iframe> Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс.

ИСТОЧНИК KP.RU