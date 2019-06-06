Кучма предложил отменить блокаду Донбасса

СЕГОДНЯ 01:07 2019-06-06T01:18:26+03:00

Бывший президент Украины убежден: введенные Киевом ограничения ведут только к разрыву, нужно действовать в обратном направлении

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Предложение отменить экономическую блокаду Донбасса, так возмутившее экс-лидера Незалежной Петра Порошенко, на заседании трехсторонней Контактной группы по урегулированию конфликта озвучил бывший президент Украины Леонид Кучма, который в Минске выступил в качестве представителя Киева.

Как сообщил после переговоров спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, Контактная группа рассмотрит вопрос о снятии ограничений в отношении Донецкой и Луганской народных республик на следующем заседании.

«Это предложение было сделано Леонидом Кучмой. Оно было поддержано и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение заседания экономической подгруппы в следующий раз», - рассказал он журналистам.

Мартин Сайдик отметил, что введенная Киевом в марте 2017 года экономическая блокада вела лишь к разрыву конфликтующих сторон, «поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении».

«Снятие блокады – это был бы большой прогресс», - приводит его слова ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее Петр Порошенко заявил, что был «обеспокоен неожиданной новостью» о возможной отмене экономической блокады Донбасса, и потребовал от своего преемника, действующего президента страны Владимира Зеленского, чтобы тот публично объяснил, «на каком основании он дал такие директивы делегации Украины».

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ИСТОЧНИК KP.RU