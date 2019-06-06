НАТО вложит 250 млн долларов в расширение военной базы в Польше

СЕГОДНЯ 12:08 2019-06-06T12:08:24+03:00

В настоящий момент на территории страны дислоцируется многонациональный батальон альянса численностью около 1 тыс. человек

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НАТО планирует инвестировать 250 миллионов долларов США в расширение военной базы альянса в Великопольском воеводстве в центральной части Польши. Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

"Мы говорим о $250 млн, которые будут инвестированы в расширение Повидза, расширение тыла, где может находиться оборудование НАТО", - заявил Спыхальский в эфире Польского телевидения. По его словам, речь идет об "инвестициях НАТО, средствах из бюджета НАТО".

В настоящий момент на территории Польши дислоцируется многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. военнослужащих. Также в стране на ротационной основе размещается танковая бригада сухопутных войск США численностью около 3500 человек.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в ходе переговоров по вопросу размещения американской военной базы в Польше был достигнут прогресс. Тем не менее, вопрос о том, пойдет ли речь о размещении в Европе нового военного объекта или о постепенном наращивании сил, пока остается нерешенным.

ИСТОЧНИК KP.RU