Путин: если никому не хочется продлевать договор СНВ-3, то «не будем тогда»

СЕГОДНЯ 17:31 2019-06-06T17:31:53+03:00

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Россия обогнала своих конкурентов в разработке гиперзвукового оружия, которое способно защитить страну даже в случае прекращения действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), поэтому если никто не заинтересован в пролонгации соглашения, то от него можно отказаться. Соответствующие заявление сделал российский президент Владимир Путин.

«Мы сто раз уже сказали, что мы готовы. С нами никто не ведёт переговоров никаких... а в 2021 году всё закончится, вообще не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружения», - сказал российский лидер, добавив, что если никому не хочется продлевать договор, то «не будем тогда».

Путин также отметил, что наша страна обладает новейшими системами, которое «гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу».

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США продлить после 2021 года действие договора. В свою очередь в Вашингтоне сообщили, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассмотрит пролонгацию СНВ-3 «в определенный момент в следующем году».

ИСТОЧНИК KP.RU