Кучма предложил запретить вести ответный огонь в Донбассе

СЕГОДНЯ 02:55 2019-06-07T02:55:23+03:00

Эк-президент Украины считает, что инициатива должна быть закреплена на бумаге

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Запрет на ответный огонь в Донбассе должен быть введен официально и закреплен на бумаге.Такое предложение высказал представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма.

"Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов — школ, детских садов", — подчеркнул политик.

Ранее в Минске прошли заседания контактной группы. Следующая встреча запланирована на 19 июня. Экс-глава Украины призвал подготовить предложения по новой инициативе уже к этому числу, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, Кучма в четверг заверил, что нет никакой экономической блокады Донбасса, а есть только временный запрет на перемещение товаров через линию разграничения.

Напомним, как сообщил после переговоров в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, на своей следующей встрече Контактная группа займётся вопросом о снятии ограничений в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

ИСТОЧНИК KP.RU