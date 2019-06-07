Путин: Власти будут внимательно следить за делом Калви

СЕГОДНЯ 17:15 2019-06-07T17:15:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти будут следить за ходом дела основателя и руководителя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении крупной суммы денег у банка «Восточный». Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин, отметив, что и бизнес и власти должны ориентироваться на действующее законодательство и уважать закон.

«Мы самым внимательным образом будем за этим следить. Есть общепризнанные мировые правила в юриспруденции: пока нет обвинительного приговора суда, все считаются невиновными, в том числе и господин Калви», - сказал российский лидер в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.

Путин отметил, что рассчитывает на справедливое решение по делу Калви. «Он считается невиновным, и я очень рассчитываю на то, что все процедуры будут проведены в соответствии с российским законом, публично, прозрачно, а генеральная прокуратура будет за этим внимательно наблюдать», - подчеркнул президент.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, американский бизнесмен не смог поехать на ПМЭФ из-за запретов, наложенных на него в связи с домашним арестом.

Путин и Си Цзиньпин на ПМЭФ: прямая трансляция.В эти минуты Владимир Путин выступает на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. После российского президента слово возьмут руководители Китая и Болгарии

ИСТОЧНИК KP.RU