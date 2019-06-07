Премьер Словакии: антироссийские санкции никому не помогают

СЕГОДНЯ 18:20 2019-06-07T18:20:28+03:00

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Ограничительные меры Евросоюза в отношении Москвы не помогают ни Европейскому Союзу, ни России. Соответствующие заявление сделал премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.

«Есть позиция Европейского Союза. Словакия - член Евросоюза и в целом мы поддерживаем. Но есть также позиция Словацкой Республики. И честно скажу, мы не считаем, что санкции кому-то помогают - не помогают Европейскому Союзу, не помогают и Российской Федерации», - сказал он, подчеркнув, что «Словакия всегда предпочитает диалог и общение, а не санкции».

Накануне, источник в Брюсселе сообщил, что позиция Евросоюза не изменилась, и санкции по Крыму и Севастополю возможно будут продлены.

Напомним, Пеллегрини поставил вопрос о целесообразности антироссийских санкций еще в прошлом году. Политик назвал ограничительные меры в отношении Москвы «бессмысленностью, наносящей вред экономикам России и ЕС».

ИСТОЧНИК KP.RU