2019-06-07T18:59:56+03:00
Происшествия

В машине убитой любовницы главы Раменского района нашли ДНК двух неизвестных

Однако главным подозреваемым по делу по-прежнему остается экс-губернатор Андрей Кулаков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сотрудница Общественной палаты Раменского Евгения ИсаенковаСотрудница Общественной палаты Раменского Евгения ИсаенковаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В "Мерседесе" убитой в начале мае сотрудницы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой обнаружили ДНК двух неизвестных. При этом главным подозреваемым в преступлении остается ее любовник, экс-губернатор муниципального образования Андрей Кулаков.

Напомним, что тело 39-летней Исаенковой нашли утром 4 мая в ее собственном автомобиле, однако пропала женщина еще в ночь с 1-го на 2-е. Она сказала родным, что едет на встречу с неким "хорошим человеком" и больше не вернулась. Судмедэксперты установили, что Евгению задушили.

Экс-губернатор Раменского района Андрей Кулаков Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Экс-губернатор Раменского района Андрей КулаковФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Спустя месяц расследования вину за случившееся возложили на Кулакова. Экс-главу району арестовали сразу после проверки на детекторе лжи. Сам политик причастность к преступлению отрицает.

Коллеги и друзья Кулакова рассказали "Комсомольской правде", что он начал искать Евгению уже на следующей день после ее пропажи. Бывший губернатор обзвонил всех знакомых и даже подключил полицию, хотя официально правоохранителей привлекают не раньше, чем через 3-е суток после исчезновения человека. Да и консьержка в доме Андрея Николаевича подтверждает - в ту ночь он был дома с семьей. Женщина видела, как экс-губернатор вернулся домой около 00:20.

Версия следователей: чиновник задушил любовницу.«Подмосковный Отелло», «Саша Белый 20 лет спустя»... Как только не называют главу Раменского района, задержанного по подозрению в убийстве любовницы. А вы верите, что это он задушил чиновницу?

ИСТОЧНИК KP.RU

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