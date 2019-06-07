США перенесли введение дополнительных пошлин на товары из Китая на две недели

СЕГОДНЯ 19:24 2019-06-07T19:24:06+03:00

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Администрация Соединенных Штатов приняла решение перенести дату введения дополнительных таможенных пошлин на ряд товаров из Китая с 10% до 25%. Об этом сообщили в офисе торгового представителя США. Соответствующий документ будет опубликован 10 июня.

«Это уведомление переносит дату с 1 июня 2019 года на 15 июня 2019 года», — сообщается на сайте Федерального реестра.

Напомним, 10 мая в силу вступили анонсированное президентом США Дональдом Трампом повышение Соединенными Штатами пошлин на импортируемые из Китая товары суммой 200 миллиардов долларов с 10% до 25%. В свою очередь через неделю Пекин принял ответные меры и заявил, что с 1 июня текущего года введет пошлины в отношении более 5 тысяч товарных позиций из Соединенных Штатов на общую сумму 60 миллиардов долларов.

Позже Вашингтон заявил о расширении списка товаров, обегаемых пошлинами с 1 июня этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU