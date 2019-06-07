2019-06-07T21:55:23+03:00
Политика

Охранники Путина спасли Си Цзиньпина, который чуть не упал со сцены

Председатель КНР хотел обменяться рукопожатиями со зрителями, но потерял равновесие [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сотрудники Федеральной службы охраны уберегли высокопоставленного гостя от паденияСотрудники Федеральной службы охраны уберегли высокопоставленного гостя от паденияФото: REUTERS
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Председатель КНР Си Цзиньпин едва не упал со сцены по завершению пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в пятницу, 7 июня.

Китайский лидер хотел обменяться рукопожатиями со зрителями, однако потерял равновесие. К счастью, рядом оказались сотрудники Федеральной службы охраны - они же телохранители президента России Владимира Путина.

Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения.

Один из мужчин удержал Си Цзиньпина от падения, а другой в этот момент ринулся в сторону человека, тянувшего к председателю руку. Сам политик, похоже, даже не успел испугаться, он еще раз помахал собравшимся в зале и присоединился к беседе стоящих поодаль коллег.

Сайт kp.ru писал о том, что китайский лидер стал одним из почетных гостей ПМЭФ-2019 наравне с главами Армении, Словакии, а также генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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