Охранники Путина спасли Си Цзиньпина, который чуть не упал со сцены
Председатель КНР Си Цзиньпин едва не упал со сцены по завершению пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в пятницу, 7 июня.
Китайский лидер хотел обменяться рукопожатиями со зрителями, однако потерял равновесие. К счастью, рядом оказались сотрудники Федеральной службы охраны - они же телохранители президента России Владимира Путина.
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения.
Один из мужчин удержал Си Цзиньпина от падения, а другой в этот момент ринулся в сторону человека, тянувшего к председателю руку. Сам политик, похоже, даже не успел испугаться, он еще раз помахал собравшимся в зале и присоединился к беседе стоящих поодаль коллег.
Сайт kp.ru писал о том, что китайский лидер стал одним из почетных гостей ПМЭФ-2019 наравне с главами Армении, Словакии, а также генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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