2019-06-07T22:27:46+03:00
Экономика

Захарова: страны Европы продолжают считать убытки от санкций против РФ

Участники ПМЭФ-2019 пришли к выводу, что экономические и политические войны - это "путь в никуда"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель МИД Мария ЗахароваПредставитель МИД Мария ЗахароваФото: REUTERS
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Страны Европы продолжают подсчитывать убытки от антироссийских санкций, в частности, запрета на сотрудничество с РФ. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел страны Мария Захарова, комментируя итоги пятничного пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Она напомнила, что в ходе обсуждения премьер-министру Словакии Петеру Пеллегрини был задан вопрос относительно санкций. Сайт kp.ru писал, что глава правительства разделил позиции ЕС и самого государства, выступив в пользу диалога, а не ограничительных мер.

"Видим в этом определенный дуализм. Раньше нам говорили, что ряды [ЕС] сомкнуты и позиция монолитна. На самом деле Европа начинает анализировать издержки от санкций, очевидные потери", - заявила Захарова.

По его словам, жители ряда западных стран просто не могут понять, в чем причины отсутствия выгодного взаимодействия с Россией. На ПМЭФ-2019 эта тема также обсуждалась, и большинство пришло к выводу, что политические и экономические войны никому не нужны.

"Участники, представлявшие крупнейшие государства регионов, отмечали, что это путь в никуда. Об этом же говорил генсекретарь ООН", - цитирует ТАСС представителя МИД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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