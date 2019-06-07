Орешкин: На встрече Путина с иностранным бизнесом политические вопросы не обсуждались

7 Июнь 23:47 2019-06-07T23:47:58+03:00

Представители зарубежных компаний не поднимали вопрос о ситуации с Майклом Калви

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Во время встречи президента России Владимира Путина с иностранными компаниями, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), политические вопросы не поднимались. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Журналисты поинтересовались, обсуждали ли представители бизнеса ситуацию с основателем и руководителем инвестиционного фонда Baring Vostok Майклом Калви.

"Нет, политических тем не было вообще, это был бизнес-разговор на бизнес-темы", — отметил министр.

По его словам, представителей иностранных компаний говорили лишь об экономике. При этом речь шла не только о текущих делах в России, но и о новых проектах, передает РИА Новости.

"Действительно, большое количество новых проектов, изменения в законодательство, донастройки для того, чтобы эти проекты реализовывались — все это обсуждалось на встрече", — сказал Орешкин.

Сайт "КП" сообщал, что ранее Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ заверил, что власти РФ будут следить за ходом дела Калви, обвиняемого в хищении крупной суммы денег у банка "Восточный". Президент подчеркнул, что и бизнес и власти должны ориентироваться на действующее законодательство и уважать закон.

Напомним, Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Сейчас Калви под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU