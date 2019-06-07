2019-06-07T23:47:58+03:00
Экономика

Орешкин: На встрече Путина с иностранным бизнесом политические вопросы не обсуждались

Представители зарубежных компаний не поднимали вопрос о ситуации с Майклом Калви
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и министр экономического развития РФ Максим Орешкин. ФОТО: Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАССГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и министр экономического развития РФ Максим Орешкин. ФОТО: Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС
Изменить размер текста:

Во время встречи президента России Владимира Путина с иностранными компаниями, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), политические вопросы не поднимались. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Журналисты поинтересовались, обсуждали ли представители бизнеса ситуацию с основателем и руководителем инвестиционного фонда Baring Vostok Майклом Калви.

"Нет, политических тем не было вообще, это был бизнес-разговор на бизнес-темы", — отметил министр.

По его словам, представителей иностранных компаний говорили лишь об экономике. При этом речь шла не только о текущих делах в России, но и о новых проектах, передает РИА Новости.

"Действительно, большое количество новых проектов, изменения в законодательство, донастройки для того, чтобы эти проекты реализовывались — все это обсуждалось на встрече", — сказал Орешкин.

Сайт "КП" сообщал, что ранее Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ заверил, что власти РФ будут следить за ходом дела Калви, обвиняемого в хищении крупной суммы денег у банка "Восточный". Президент подчеркнул, что и бизнес и власти должны ориентироваться на действующее законодательство и уважать закон.

Напомним, Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Сейчас Калви под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) -2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Миллер назвал главный вопрос в переговорах "Газпрома" с Украиной
СК задержал восьмого фигуранта по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Рогозин предложил Китаю сотрудничать в создании лунной базы
Опубликовано видео с Ассанжем в британской тюрьме
Захарова: страны Европы продолжают считать убытки от санкций против РФ
Путин о Зеленском: "Судя по всему, он хороший актер"
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина, который чуть не упал со сцены
Не менее 14 львов сбежали из национального парка в ЮАР
Пропавший под Киевом самолет приземлился на озеро
Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года
Путин ответил на вопрос о возможности объединения России и Белоруссии
Путин встретился с генсеком ООН на ПМЭФ-2019
Путин передал наилучшие пожелания попавшей в больницу Симоньян
"Нафтогаз" готов вести переговоры с Россией в трехстороннем формате
Украина арестовала пять самолетов "Руслан" российской авиакомпании
США перенесли введение дополнительных пошлин на товары из Китая на две недели
Минспорт России и Государственные спортивные лотереи подписали Соглашение о сотрудничестве
Полиция не рассматривает взрыв в жилом доме в Швеции как теракт
В машине убитой любовницы главы Раменского района нашли ДНК двух неизвестных
Генпрокуратура Украины возбудила дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
Google предупредила США о рисках наложения санкций на Huawei