2019-06-08T00:40:51+03:00
Экономика

Миллер назвал главный вопрос в переговорах "Газпрома" с Украиной

До обсуждения условий транзита стороны должны решить вопрос с поставками газа в Незалежную
Юлия ДИВЕЕВА
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"Газпром" не должен поддерживать мощности на границе с Украиной без контракта на поставки газа в страну. ФОТО: Петр Ковалев/ТАСС"Газпром" не должен поддерживать мощности на границе с Украиной без контракта на поставки газа в страну. ФОТО: Петр Ковалев/ТАСС
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Прежде чем обсуждать условия транзита газа через Украину, необходимо урегулировать вопрос с контрактом на поставку голубого топлива в Незалежную. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в кулуарах ПМЭФ.

"Говорят, договор на транзит, на транзит, на транзит. Слушайте, первый и самый главный вопрос - это договор прямой на поставку российского газа на Украину", - сказал он.

Миллер подчеркнул, что, во-первых, российский газ обойдется республике гораздо дешевле, чем поставки из Европы или США. Во-вторых, у "Газпрома" без заключения прямого контракта на поставки газа Украине не будет обязательств по поддержанию необходимых резервных мощностей газотранспортной системы на границе, передает ТАСС.

"И тогда понятно: ответ на этот вопрос должен предшествовать вопросу в отношении транзитного контракта, а не наоборот. Вот об этом мы в том числе сейчас и говорим. А это значит, с украинской стороны этот ответ должен прозвучать, на него должен быть дан четкий, понятный, ясный ответ: покупаем или не покупаем", — пояснил глава "Газпрома".

Как сообщал сайт kp.ru, по итогам встречи с лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком и Юрием Бойко в рамках ПМЭФ, Алексей Миллер подтвердил готовность вести переговоры о предоставлении скидки в 25% на поставки газа для Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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