Миллер назвал главный вопрос в переговорах "Газпрома" с Украиной
Прежде чем обсуждать условия транзита газа через Украину, необходимо урегулировать вопрос с контрактом на поставку голубого топлива в Незалежную. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в кулуарах ПМЭФ.
"Говорят, договор на транзит, на транзит, на транзит. Слушайте, первый и самый главный вопрос - это договор прямой на поставку российского газа на Украину", - сказал он.
Миллер подчеркнул, что, во-первых, российский газ обойдется республике гораздо дешевле, чем поставки из Европы или США. Во-вторых, у "Газпрома" без заключения прямого контракта на поставки газа Украине не будет обязательств по поддержанию необходимых резервных мощностей газотранспортной системы на границе, передает ТАСС.
"И тогда понятно: ответ на этот вопрос должен предшествовать вопросу в отношении транзитного контракта, а не наоборот. Вот об этом мы в том числе сейчас и говорим. А это значит, с украинской стороны этот ответ должен прозвучать, на него должен быть дан четкий, понятный, ясный ответ: покупаем или не покупаем", — пояснил глава "Газпрома".
Как сообщал сайт kp.ru, по итогам встречи с лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком и Юрием Бойко в рамках ПМЭФ, Алексей Миллер подтвердил готовность вести переговоры о предоставлении скидки в 25% на поставки газа для Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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