Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку над детьми

СЕГОДНЯ 05:27 2019-06-08T05:27:59+03:00

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Американец Брайан Мобли предложил совместную опеку над детьми своей бывшей супруге, россиянке Богдане Осиповой, осужденной в США на семь лет тюрьмы. Женщину обвинили в похищении ребенка и вымогательстве за то, что она уехала рожать к родным в Россию младшую дочку.

"Я предложил Богдане предоставить совместную опеку и я по-прежнему предлагаю это. Я никогда не хотел и никогда не буду пытаться изолировать наших детей от матери. Я считаю, что в жизни детей должны быть оба родителя", - передает слова Мобли РИА Новости.

Однако во время суда мужчина настаивал на том, чтобы Осипову не выпускали из тюрьмы в обозримом будущем, чтобы у него была надежда увидеть детей. Российский адвокат Мобли Алексей Волосюк, независимый от сторон нью-йоркский адвокат Оксана Соколова и нынешний опекун детей Елена Полякова подтвердили, что американец предлагал разделить опеку.

По словам Соколовой, Мобли был согласен предоставить Осиповой более 51% опеки, согласился на обеспечительные меры и "сам предложил длинный список того, что он готов сделать".

"Две стороны друг другу не доверяют. Он боится, что ее выпустят, а детей она не вернет, а она боится, что детей привезут, а ее не выпустят", - сказала Соколова.

Как рассказывал сайт kp.ru, россиянка Осипова была арестована в сентябре 2017 года по иску бывшего супруга, отца двух младших ее детей, отставного военнослужащего США Брайана Мобли.

Девушка приехала в США 15 лет назад по студенческой программе. Там она вышла замуж, получила американское гражданство и родила сына, но вскоре брак распался. В 2013-м году вышла замуж второй раз за Мобли. У них две общие дочери. Младшую девочку Осипова рожала в родном Калининграде, куда вернулась со всеми детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU