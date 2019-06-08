2019-06-08T18:06:15+03:00
Общество

Первые итоги ЕГЭ 2019 года: результаты по профильной математике улучшились

Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ 2019 года
Марина ВЕНЦОВА
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Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭРособрнадзор представил первые итоги ЕГЭФото: Алексей БУЛАТОВ
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Первые итоги ЕГЭ 2019 года (прошедших Единых государственных экзаменов) продемонстрировали объективность и прозрачность проведения такой формы экзаменов для выпускников. Об этом сообщили в субботу, 8 июня, в пресс-службе Рособрнадзора.

«Результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились», - говорится в сообщении ведомства.

При этом в Рособрнадзоре отметили, что «в целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ».

Кроме того, в ведомстве добавили, что по сравнению с прошлым годом примерно на 5 тысяч человек сократилось количество участников ЕГЭ по базовой математике, которые не смогли преодолеть минимальный балл.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, что с 27 мая в России стартовала основная волна Единых государственных экзаменов. Как сообщали тогда в Рособрнадзоре, результаты должны быть опубликованы не позднее 11 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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