Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил жидкость для очистки труб

СЕГОДНЯ 20:09 2019-06-08T20:09:37+03:00

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Бари Алибасов - младший рассказал, почему его отец выпил жидкость для очистки труб. Он отметил, что инцидент произошел на звукозаписывающей студии.

По словам Алибасова, отец привык к определенному расположению вещей в собственном доме. Так, у него на кухне рядом с раковиной всегда стоит только что-то питьевое. «А на студии рядом с раковиной, кто-то, видимо, трубу прочищал, оставил очиститель, и он его хлебнул", - рассказал он в интервью НТВ.

Несмотря на то, что артист и продюсер сразу же выплюнул жидкость, часть ее все равно попала в желудок.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 4 июня Бари Алибасов был госпитализирован после отравления ядовитым веществом. Он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Продюсер получил сильный ожог пищевода и оказался в реанимации.

Между тем, супруга Алибасова Лидия Фесосеева-Шукшина готовит иск к производителям «Крота». Она намерена требовать не только о компенсации за ущерб здоровью, но и о смены упаковки жидкости по всей стране.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713590" frameborder="0"></iframe> Сын Алибасова: Ждём, когда папа проснётся.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU