Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил жидкость для очистки труб
Бари Алибасов - младший рассказал, почему его отец выпил жидкость для очистки труб. Он отметил, что инцидент произошел на звукозаписывающей студии.
По словам Алибасова, отец привык к определенному расположению вещей в собственном доме. Так, у него на кухне рядом с раковиной всегда стоит только что-то питьевое. «А на студии рядом с раковиной, кто-то, видимо, трубу прочищал, оставил очиститель, и он его хлебнул", - рассказал он в интервью НТВ.
Несмотря на то, что артист и продюсер сразу же выплюнул жидкость, часть ее все равно попала в желудок.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 4 июня Бари Алибасов был госпитализирован после отравления ядовитым веществом. Он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Продюсер получил сильный ожог пищевода и оказался в реанимации.
Между тем, супруга Алибасова Лидия Фесосеева-Шукшина готовит иск к производителям «Крота». Она намерена требовать не только о компенсации за ущерб здоровью, но и о смены упаковки жидкости по всей стране.
Сын Алибасова: Ждём, когда папа проснётся.Алена МАРТЫНОВА
ИСТОЧНИК KP.RU