«Наследники взволнованы»: адвокат Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова

Состояние Бари Алибасова остаётся критическим - сейчас 72-летний артист находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. Тем временем адвокат Сергей Жорин в своем Твиттере рассказал о завещании Алибасова. По словам юриста, оно было составлено в 2012 году.

- Семь лет назад Алибасов написал завещание, в котором указал и меня, — отметил Жорин. - Наследники взволнованы, но, похоже, Бари и в этот раз всех обломал.

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня после отравления ядовитым веществом. Артист по ошибке выпил жидкость для прочистки труб.

Бари Каримович получил сильный ожог пищевода и оказался в реанимации. Позже стало известно о том, что продюсера начали откачивать прямо около его дома. Как сообщили источники kp.ru, на подмогу к медикам выехала группа токсикологов.

Спустя некоторое время в Сети появилось видео госпитализации Алибасова. На кадрах, предоставленного "КП" видео, Бари Каримовича выводят из подъезда под руки. Шоумен выглядит довольно ослабевшим и медленно передвигается.

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Алибасов мужественно борется с болезнями

Вторые сутки вся страна с замиранием сердца следит за состоянием здоровья Бари Алибасова, который случайно выпил средство для чистки труб, после чего угодил в реанимацию. 6 июня знаменитому продюсеру исполнилось 72 года. К сожалению, день рождения он встречает на больничной койке, но настрой у музыканта боевой. Ведь ему не привыкать мужественно преодолевать трудности и проблемы со здоровьем, тем более что рядом с ним любимая жена Лидия Федосеева-Шукшина (подробности)