2019-06-09T18:07:42+03:00
Политика

Голосование на президентских выборах в Казахстане завершено: явка составила 77%

Полиция задержала на улицах 100 человек
Артур ГАРЬКЕ
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Фото: inform.kzФото: inform.kz
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В соседнем Казахстане закрылись избирательные участки. Таким образом в стране прекратились внеочередные выборы президента. К завершению отдать свой голос успели 77%.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Казахстана Марата Кожаева, нарушений общественного порядка не было. При это полиция задержала порядка 100 человек которые вышли на несанкционированные митинги в Нур-Султане и Алма-Ате. Людей на улицах собирала запрещенная в республике организация "Демократический выбор Казахстана".

Представители Генеральной прокуратуры республики зарегистрировали несколько случаев скрытой агитации в социальных сетях. Делать это в день голосования нельзя.

"Есть факты, когда граждане голосуют и фотографируют свой бюллетень и выкладывают [в интернете], это - агитация. Есть факт публикации протокола заседания наблюдателем. Он, по закону, должен ознакомиться, но он его публикует в СМИ и в соцсетях. Это недопустимо, это - скрытая агитация", - приводит слова заместителя генерального прокурора Казахстана Булата Дембаева ТАСС.

Отметим, за президентское кресло боролось семь кандидатов. В том числе ставленник прошлого президента Касым-Жомарт Токаев. Результаты экзит-полов планируют огласить после полуночи [21:00 по Москве]. Окончательные итоги выборов опубликуют в семидневный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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