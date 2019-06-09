Выборы президента Казахстана 2019: Токаев и Назарбаев проголосовали среди обычных избирателей

Воскресное выборное утро 9 июня выдалось в столице Казахстана не самым приятным по погоде. С утра зарядил мерзко моросящий дождик, зато ветер стих, а потому местные +11, если верить интернету, воспринимались гораздо комфортнее пятничных ветреных +16, Впрочем, народ в Нур-султане живет, привычный к любым климатическим капризам, и у погоды, равно как и у непогоды, не было никаких шансов повлиять на голосование.

Наша журналистская делегация разделилась на две группы. Первыми выезжали те, кто отправился на избирательный участок, где свой бюллетень в урну должен быть опустить действующий резидент, он же – кандидат на новый срок Касым-Жомарт Токаев. Другая группа позже уезжала на участок, где для голосования ждали Нурсултана Назарбаева. Как пояснили организаторы, на два одновременно не получалось.

- А вдруг? – подумал я и присоединился к группе условных «токаевцев». «Вдруг», как стало ясно позже, сработал.

Кандидат-президент Токаев получил бюллетень практически как «простой инженер»Фото: Александр ГРИШИН

Токаев голосовал в Государственном театре оперы и балета «Астана-опера». Внимательная и бдительная охрана на входе, проверившая и документы, и аппаратуру, а перед входом стоит телеэкран, на котором идет трансляция второго на сегодня по значимости после выборов события для Казахстана – боксерского поединка казахстанского бойца Геннадия Головкина против Стива Роллса на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Как раз на начале второго раунда мы и зашли в театр, ставший избирательным участком №115.

После голосования Токаев выступил перед журналистами с короткой речьюФото: Александр ГРИШИН

Роскошное фойе, теле- и фотожурналисты, оккупировавшие плацдарм перед прозрачной урной, та же охрана с «лапшой» в ухе, модельной внешности девушки, которые стоят и расхаживают по фойе. Токаев ожидается к десяти часам. Времени полно, и пока я узнавал, что девушки вовсе не из модельного агентства, а обычные студентки, которые прошли кастинг и водят экскурсии по театру, объясняясь на трех языках, чуть было не пропустил главную персону. К происходящему вернули слившиеся в сплошную очередь щелчки затворов фотокамер. Батюшки! За полчаса до анонсированного времени Касым-Жомарт Кемелевич уже прошел к столу, по-тихому присел за него и получает бюллетень. При этом, что интересно, буквально за соседними столиками членов избирательной комиссии сидят и обычные избиратели, зашедшие буквально за пару минут до него.

Среди наблюдателей от России была и наша знаменитая бывшая спортсменка, чемпионка и просто красавица Ирина РоднинаФото: Александр ГРИШИН

Токаев прошел в кабинку, заполнил там бюллетень и, подойдя к урне, опустил в него сложенный пополам лист. Потом прошел к установленным микрофонам, чтобы сказать короткую речь. Походка ровная, спина прямая. Чуть ли не офицерская выправка смотрится весьма убедительно.

Еще один наблюдатель из России, известный художник Никас Сафронов осчастливил свою коллегу из местных наблюдателей своим автографомФото: Александр ГРИШИН

- Я говорил об этом в своей предвыборной кампании, Казахстан сохранит преемственность. Что касается внешнеполитического курса, он будет продолжен в том виде, в котором проводился первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, - коротко заявил он и подчеркнул роль нынешних выборов. - Наш народ волнуют многие вопросы, поэтому выборы - это хороший случай для того, чтобы определиться с тем, кто будет возглавлять страну, чтобы определиться, что будет со страной в будущем. И уехал в одном из четырех автомобилей весьма скромного кортежа. Головкин, кстати, за это время успел нокаутировать своего соперника в четвертом раунде.

Вот в таком окружении-кольце журналистов голосовал НазарбаевФото: Александр ГРИШИН

А вот Нурсултан Абишевич задерживался. А потому мы успели до него подъехать на избирательный участок во Дворце школьников, где его ждали. Тут уже охранники работали почему-то менее бдительно, и, показав лишь аккредитацию и пройдя внутрь через обычные рамки мы стали устраиваться поудобнее. Кстати, и тут практически с Нурсултаном Назарбаевым до последнего момента его появления на участке голосовали обычные избиратели. Вместе с Назарбаевым они просто не могли этого сделать, поскольку Елбасы сплошным многослойным кольцом окружили журналисты. В этом кольце Нурсултан Абишевич и шел практически до самого выхода из Дворца школьников, еще немного постоял у машины, поговорил со старшей дочерью Даригой, ныне главой Сената (верхней палаты парламента республики), проголосовавшей ранее на этом же участке, держа ее за руку, а потом в таком же скромном кортеже, как и Токаев, укатил по своим делам.

Жена привела на избирательный участок слепого супруга. Голосовать дома они не захотели сами и не стали подавать заявкуФото: Александр ГРИШИН

... И получили заслуженный подарокФото: Александр ГРИШИН

- Сегодня весь народ на 10 тыс. участках в Казахстане голосует за выборы нового президента. С ним, конечно, связывают надежды на лучшее будущее, стабильность нашей страны, спокойствие в нашей стране. Я думаю, что все хотят, чтобы именно так и было. Я поздравляю Казахстан с этим историческим событием, желаю нашему народу благополучия, спокойствия, а стране – процветания, - объявил Назарбаев журналистам и добавил, что его решение о досрочном сложении полномочий получило большую поддержку в мировом сообществе. - Я приостановил свои полномочия президентские, и мы конституционным образом передали власть другому поколению. Я думаю, что это правильно, потому что все идет, все развивается, движется… Я получил письма и звонки от многих лидеров государств мира, которые считают, что Казахстан правильно сделал - демократическим способом, тихо, без пертурбаций каких-то проводит транзит власти.

На участке №143 избиратели с колясками образовали настоящую очередьФото: Александр ГРИШИН

На простых участках не сказать, что яблоку негде было упасть, но народ шел очень активно, и очереди были не редкостью. На участке №143 к 11 утра проголосовали, по словам председателя УИК, 550 избирателей из зарегистрированных 2999, а к 13 часам эта цифра перевалила за 700 человек. Причем, как она отметили, «избиратель идет волнами», и каждая волна мощнее предыдущей по количеству. Многодетные родители приходили, прихватив малолетних детей: то ли не с кем оставить, то с расчетом на подарочек. А нередко эти расчеты оказывались оправданными. Хотя подарки предусмотрены лишь для тех, кто голосует в первый раз в 18 лет, первому избирателю на участке и тем, у кого на эту даты выпадает день рождения, комиссии не скупятся и выдают кому футболки, а кому хозяйственную утварь, не обижая многодетных с малолетними детьми, беременных и очень возрастных избирателей. Одна такая очень пожилая семейная пара на наших глазах вышла из участка с новеньким утюгом.

Некоторые протестующие - уже пенсионеры.Фото: Александр ГРИШИН

К 12 часам, по данным местного Центризбиркома, явка на выборах составила более 35%, а к 14-00 превысила и отметку в 51%. Можно смело сказать, что избиратели республики в очередной раз отметились высокой активностью, поскольку к 16 часам местного времени было зафиксировано, что проголосовали уже почти 66% (65,9%) от всех зарегистрированных избирателей.

По большей части, активное сопротивление правоохранителям оказывают мужчины среднего возраста и молодежьФото: Александр ГРИШИН

Однако такое отношение к нынешним выборам далеко не у всех. В столице и других городах часть несистемной оппозиции ранее призывала к бойкоту выборов. Как подчеркивал называющий себя «единственным оппозиционером среди кандидатов» представитель национал-патриотического движения Амиржан Косанов, оппозиция не приняла единого решения по отношению к выборам, а потому часть на них пошла, а часть призвала бойкотировать волеизъявление. Именно «бойкотчики» устроили свою акцию протеста у Дворца молодежи «Жастар» на проспекте Республики. Около двухсот человек собрались в центре проезжей части и скандировали: «Казахстан», запуская в небо голубые воздушные шарики. Местные ГАИшники перекрыли движение на протяжении 3-4 перекрестков вокруг места проведения акции со всех сторон, а вскоре туда на автобусах прибыли подразделения внутренних войск и спецподразделения полиции. «Космонавты» из ВВ споро выбежали из автобусов, выстроились в несколько шеренг и сомкнули щиты.

Попытка смять протестующих с ходу не удаласьФото: Александр ГРИШИН

- Палками никого не быть, - прозвучала команда от полковника, старшего по званию среди офицеров полиции и по цепочке была несколько раз продублирована в шеренги. – палками не бить. Никого не бить. Не бить.

По команде шеренги сомкнулись и, выставив щиты, ринулись вперед. Попытка смять протестующих с ходу не удалась, из толпы полетели палки, бутылки с водой, с двух или трех ВВ-шников содрали шлемы и тоже запулили в наступающих. Но цепи правоохранителей давили и давили. Самых активных, пытавшихся достать служащих ВВ и полицейских руками или подручными средствами выдергивали из толпы по одному и носили в автозаки-ПАЗики, Откуда они начинали вести фото- и видеосъемку своими гаджетами через приоткрытые окна. Метров через триста от начала движения по проспекту Республики толпа частично рассеялась во дворы по обе стороны магистрали, частично отступила, а потом и вовсе разбежалась. К тому времени активное сопротивление уже полностью прекратилось, и задержанные активисты уже не сопротивлялись, а сами шли в автозаки, просто придерживаемые, обычно, даже одним сотрудником, за плечо или буквально «под ручку». Парочка задержанных мужчин даже улыбалась.

Экипировочку надо поправить, а то не айсФото: Александр ГРИШИН

К чести протестующих, среди них практически не было детей. Молодежь присутствовала, пенсионеры тоже имелись, но вот явно несовершеннолетних среди участников акции не наблюдалось. Буквально за полчаса с начала действий правоохранителей проспект Республики был очищен от участников протеста.

"Жертва режима" чувствует себя в автозаке вполне нормально и любопытствует, что там делают сотоварищи по протесту.Фото: Александр ГРИШИН

... А сотоварищи уже тоже идут в автозаки, причем, преимущественно, своим ходом.Фото: Александр ГРИШИН

По крайней мере, на сегодня. А что будет завтра, когда пройдет оглашение первых итогов выборов, не знает никто. Амиржан Косанов перед голосованием заявил, что он рассчитывает на второй тур, и если посчитает, что прошли системные фальсификации, то он и его сторонники готовы к реагированию на них в весьма широком диапазоне действий.

Нур-Султан, Казахстан.

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