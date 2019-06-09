В день выборов президента полиция Казахстана задержала 500 участников несанкционированных митингов

СЕГОДНЯ 19:14 2019-06-09T19:15:46+03:00

Нарушений на избирательных участках допущено не было

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Несанкционированные митинги в Нур-Султане и Алма-Ате продолжаются задержанием участников. Если в середине дня речь шла о 100 задержанных, то после закрытия участков в отелах оказалось около полутысячи человек. Такие данные приводит первый заместитель главы МВД страны Марат Кожаев.

"На улицах были попытки дестабилизироваться обстановку путём проведения несанкционированных акций. В полицию доставлены около 500 человек", - приводит слова Кожаева РИА "Новости".

Он особо подчеркнул, что никто из сотрудников полиции не применял спецсредства. О самом голосовании в МВД сообщают спокойно. По их данным, нарушений и провокаций на участках не допущено.

Ранее стало известно, что людей на улицах собирала запрещенная в республике организация "Демократический выбор Казахстана".

Отметим, за президентское кресло боролось семь кандидатов. В том числе ставленник прошлого президента Касым-Жомарт Токаев. Результаты экзит-полов планируют огласить после полуночи [21:00 по Москве]. Окончательные итоги выборов опубликуют в семидневный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU