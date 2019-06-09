Роспотребнадзор проверит средство для прочистки труб "Крот", которым отравился Алибасов

СЕГОДНЯ 21:13 2019-06-09T21:17:42+03:00

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Роспотребнадзор может помочь Бари Алибасову выиграть суд у производителей средства для прочистки труб "Крот". Специалисты ведомства проверят насколько "Крот" соответствует требованиям ГОСТа.

"Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие этикетки товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа", - сообщили в ведомстве.

Напомним, из-за этой жидкости в цветной баночке артист попал в больницу, где ему пришлось встретить день рождение. По инициативе Лидии Федосеевой-Шукшиной юристы занялись подготовкой иска. Между тем родственники Алибасова получили заключение экспертов по упаковке средства для прочистки труб «Крот» производства ООО «АМС-Медиа» под брендом «Золушка». Оказалось, что еще в апреле похожие обстоятельства погубили москвичку.

- Что самое страшное - это исследование было проведено 17 апреля по инициативе родственников умершей женщины, которая аналогично Бари Алибасову перепутала химикат с пищевым продуктом и через 10 дней скончалась в НИИ им. Склифосовского, - сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин. - После информации в СМИ об отравлении Алибасова родственники погибшей, которые в данный момент судятся с ООО «АМС Медиа», связались с нами и предоставили заключение комиссии специалистов. Кроме того, они сообщили об подобных случаях в разных городах России.

Больше всего претензий у экспертов вызвало отсутствие информации на этикетке. Заметим, эта экспертиза также изучала товар с точки зрения соответствия ГОСТа. Должно быть к таким же отрицательным результатом придут и в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU