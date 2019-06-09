2019-06-09T21:31:02+03:00
Политика

На выборах президента Казахстана победил Касым-Жомар Токаев

Политик получил поддержку 70% избирателей
Артур ГАРЬКЕ
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Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ. Фото Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАССКасым-Жомарт Токаев на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ. Фото Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАССКасым-Жомарт Токаев на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ. Фото Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАССКасым-Жомарт Токаев на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ. Фото Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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Президентская гонка в Казахстане закончилась победой Касым-Жомар Токаева. По данным экзитполов, политик заручился поддержкой около 70% избирателей. Это гарантирует ему победу в первом туре.

Отметим, что проведение экзитполов в стране доверили двум организациям. Их цифры немного различаются. По данным института "Общественное мнение" Токаев побеждает с 70,13% голосов. Научно-исследовательский центр "Молодежь" говорит о 69,94% голосов.

Касым-Жомар Токаев еще недавно был спикером сената (верхней палаты парламента) Казахстана. После ухода оставления поста прошлым президентом он исполнял его обязанности. За президентское кресло боролось еще шесть кандидатов. В день проведения голосования полиция Казахстана задержала около 500 граждан за участие в несанкционированных митингах. Людей на улицах собирала запрещенная в республике организация "Демократический выбор Казахстана".

ИСТОЧНИК KP.RU

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