Власти Солсбери хотят выкупить дом Скрипаля

СЕГОДНЯ 02:26 2019-06-10T02:33:15+03:00

По предварительным оценкам, сумма сделки может составить около 200 тысяч фунтов стерлингов

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Городской совет английского города Солсбери собирается выкупить дом, в котором до отравления проживал бывший британский шпион Сергей Скрипаль, сообщает газета The Sun со ссылкой на представителя горсовета Алистера Каннингема.

«Мы хотим быть уверены, что дом не станут использовать в качестве гостиницы, чтобы заработать деньги на его истории, и мы готовы купить его», - приводит издание слова чиновника.

Уточняется, что покупка дома может обойтись городским властям примерно в 200 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери в начале марта прошлого года. Скотланд-Ярд объявил, что они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества.

Как писал сайт kp.ru, 7 июня посольство России в Великобритании запросило актуальную информацию о произошедшем и отправило в лабораторию в Портон-дауне письмо с официальной просьбой допустить на ее территорию российских журналистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU