Киану Ривз объявил дату выхода игры Cyberpunk 2077

СЕГОДНЯ 02:58 2019-06-10T03:14:11+03:00

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Голливудский актер Киану Ривз во время пресс-конференции пресс-конференции компании Microsoft на выставке Е3 2019 объявил дату выхода компьютерной игры Cyberpunk 2077 польской студии CD Projekt Red – 16 апреля 2020 года, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Киану Ривз рассказал о своем участии в этом проекте: он сыграл одного из виртуальных персонажей игры, и поделился впечатлениями. По словам актера, ощущение ходьбы по улицам вымышленного города будущего Night City («Ночной город») настолько реально, что «действительно захватывает дух».

«В этой игре вы действуете как преступник, усиленный наёмник, работающий в неряшливом подвале города», - отметил Ривз.

Уточняется, что компьютерная игра в жанре киберпанк Cyberpunk 2077 будет доступна на платформах Microsoft Windows, Xbox One и PlayStation 4. Ее сюжет основан на вселенной настольной игры Cyberpunk 2020, а действие происходит в 2077 году в Калифорнии, где в виртуальном Night City разворачивается борьба между преступными группировками.

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Голливудский актер не только поддержал испуганных попутчиков, но и потом скрасил им дорогу в автобусе (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/690237" frameborder="0"></iframe> Главный добряк Голливуда.«Твори добро сегодня. Завтра может быть ещё хуже», - это главное правило Киану Ривза. На жестокие удары судьбы он ответил миллионом добрых дел.Александр Ширков

ИСТОЧНИК KP.RU