Путин: необходимы жизнеспособные альтернативы усилившейся конфронтации между странами

СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-10T13:33:58+03:00

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В современных условиях необходимо искать жизнеспособные альтернативы усилившейся конфронтации между странами, поскольку мир подошел к опасной черте. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин в его обращении участникам форума «Примаковские чтения», в понедельник, 10 июня.

«Мир действительно подошел к опасной черте, международные отношения лихорадит. Важно сообща искать реальные, жизнеспособные альтернативы усилившейся конфронтации, грубому, эгоистичному продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов, в частности путем санкций и торговых войн», - сказано в сообщение российского лидера, который обратил внимание на то, что дискуссии участников форума будут «весьма полезными» для решения данного вопроса.

Ранее, в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме, Путин отметил кризис глобальной торговли, которая перестала быть двигателем мировой экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU