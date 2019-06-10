Президент Молдавии Игорь Додон не собирается подавать в отставку

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-10T15:06:13+03:00

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Главная задача для прежней власти Молдавии - убрать главу государства, который подписывает законы. Соответствующие заявление сделал президент страны Игорь Додон, подчеркнув, что он не подаст в отставку, несмотря на шантаж со стороны его оппонентов.

«Демпартия не хочет мирно уступать власть несмотря на то, что парламентское большинство и правительство признано нашими партнерами, в том числе ЕС, США и Россией. Главная задача для прежней власти - убрать президента, который подписывает законы, принимаемые парламентом», - сказал он.

Додон перечислил несколько сценариев шантажа, которые разрабатывают противники Демпартии.

«Первый вариант - попытки арестовать меня, что пытается делать Генпрокуратура и те, кто пишет туда на меня заявления. Но здесь есть проблема - иммунитета президента может лишить только парламент двумя третями голосов», - сказал глава Молдавии. Вторым вариантом он назвал шантаж семьи, а третьим «физическую ликвидацию».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 июня Конституционный суд Молдавии лишил Игоря Додона полномочий главы государства, сделав и.о. президента премьер-министра Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении 6 сентября досрочных выборов. Позже Евросоюз признал новое правительство легитимным и заявил о готовности с ним работать.

ИСТОЧНИК KP.RU