"Полковник-миллиардер" Захарченко получил 13 лет колонии
Суд признал бывшего полковника антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко виновным по двум из трех пунктов обвинения. Долларовый миллиардер-полицейский проведет в тюрьме ближайшие 13 лет.
Напомним, этот человек был задержан своими коллегами еще в 2016 году. Его подозревали в получении взяток от предпринимателей. Во время обысков на квартирах Захарченко полицейские нашли невероятное количество денег. 9 миллиардов рублей наличными. Откуда они появились задержанный так и не пояснил. Все это добро и еще больше 20 квартир были изъяты в пользу государства.
Также Захарченко обвинялся в том, что предупредил руководство Нота-банка о предстоящем обыске в связи с делом о мошенничестве, организовав вывоз документации. Впрочем, банкиров это не спасло.
Пресненский суд Москвы оправдал Дмитрия Захарченко по одному из эпизодов взятки. Речь идет о получении 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса. Эти деньги и еще 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты в очень дорогой ресторан "Ля Маре" должны были обеспечить покровительство силовика. Кроме того, суд лишил полковника воинского звания.
Обвинение требовало приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии, штрафу почти в полмиллиарда рублей и лишению звания, наград и медалей. Сам же Захарченко своей вины так и не признал.
Таким образом Фемида лишь частично выполнила требование правоохранительных органов. Суд немного уменьшил срок Захарченко не признав его виновным по одному из пунктов. Но взяточник, по ее решению, заплатит штраф в 117 миллионов рублей.
Полковник Захарченко признан виновным.
ИСТОЧНИК KP.RU
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