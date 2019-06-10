"Полковник-миллиардер" Захарченко получил 13 лет колонии

СЕГОДНЯ 16:59 2019-06-10T17:05:11+03:00

Бывший начальник антикоррупционного управления МВД лишился звания, но был оправдан по одному из эпизодов взятки

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Суд признал бывшего полковника антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко виновным по двум из трех пунктов обвинения. Долларовый миллиардер-полицейский проведет в тюрьме ближайшие 13 лет.

Напомним, этот человек был задержан своими коллегами еще в 2016 году. Его подозревали в получении взяток от предпринимателей. Во время обысков на квартирах Захарченко полицейские нашли невероятное количество денег. 9 миллиардов рублей наличными. Откуда они появились задержанный так и не пояснил. Все это добро и еще больше 20 квартир были изъяты в пользу государства.

Также Захарченко обвинялся в том, что предупредил руководство Нота-банка о предстоящем обыске в связи с делом о мошенничестве, организовав вывоз документации. Впрочем, банкиров это не спасло.

Пресненский суд Москвы оправдал Дмитрия Захарченко по одному из эпизодов взятки. Речь идет о получении 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса. Эти деньги и еще 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты в очень дорогой ресторан "Ля Маре" должны были обеспечить покровительство силовика. Кроме того, суд лишил полковника воинского звания.

Обвинение требовало приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии, штрафу почти в полмиллиарда рублей и лишению звания, наград и медалей. Сам же Захарченко своей вины так и не признал.

Таким образом Фемида лишь частично выполнила требование правоохранительных органов. Суд немного уменьшил срок Захарченко не признав его виновным по одному из пунктов. Но взяточник, по ее решению, заплатит штраф в 117 миллионов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713940" frameborder="0"></iframe> Полковник Захарченко признан виновным.

ИСТОЧНИК KP.RU