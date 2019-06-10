Адвокаты Захарченко обжалуют приговор суда

СЕГОДНЯ 17:17 2019-06-10T17:19:15+03:00

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Представители бывшего полковника антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко намерены обжаловать озвученный в понедельник, 10 июня, приговор. Адвокаты считают решение Фемиды незаконным так как уверены в том, что материалы дела не доказывают вину их подзащитного.

"Судья сочла Захарченко виновным по двум вменяемым пунктам обвинительного заключения. По нашему мнению, данный приговор является необоснованным, бездоказательным и незаконным. Нами в ближайшее время будет подана апелляционная жалоба в Московский городской суд на данный приговор, так как материалы дела доказывают невиновность Дмитрия Захарченко по каждому из эпизодов, что было подробно проанализировано стороной защиты в ходе проведения прений по уголовному делу", - приводит слова одного из адвокатов осужденного ТАСС.

Отметим, согласно решению суда Захарченко проведет в колонии 13 лет. Кроме того, он обязан выплатить штраф в 117 миллионов рублей. Фемида лишила полковника воинского звания и государственных наград.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713940" frameborder="0"></iframe> Полковник Захарченко признан виновным.

ИСТОЧНИК KP.RU