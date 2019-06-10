Москалькова поддержала идею сайта для заявок на митинги

СЕГОДНЯ 17:56 2019-06-10T17:56:48+03:00

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об актуальности создания сайта, который позволит организаторам публичных мероприятий направлять уведомления о проведении массовой акции и получать своевременную информацию о результатах согласования. Это заявлено в докладе омбудсмена за 2018 год.

«Остается актуальным вопрос о создании интегрированного электронного портала публичных мероприятий, проводимых в субъектах РФ, который позволил бы организаторам направлять уведомления о проведении массовой акции и получать информацию о результатах ее согласования, а участникам обеспечивал бы своевременный доступ к информации», - говорится, в докладе представленном в понедельник, 10 июня.

Москалькова также предложила прописать в законе требования к местам митингов и демонстраций.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 10 июня Москалькова также встретилась с президентом России Владимиром Путином. На встрече среди прочих вопросов обсуждалось дело журналиста Ивана Голунова.

ИСТОЧНИК KP.RU