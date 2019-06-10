Зеленский настаивает на увольнении всех губернаторов Украины

СЕГОДНЯ 17:57 2019-06-10T17:57:16+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить всех губернаторов незлежной, но на данный момент речь идет только о 13. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

«На самом деле президент Украины настаивает на том, что должны быть уволены все губернаторы, но сейчас речь идет, на самом деле, о 13», - заявила пресс-секретарь президента Украина, отметив, что на данный момент идет процесс поиска претендентов на пост губернаторов.

Ранее премьер-министр незалежной Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство одобрило проекты указов президента об увольнении 13 губернаторов.

Напомним, 6 июня, Верховная рада отклонила внесенные в парламент Зеленским постановления об освобождении от должности главы украинского МИД Павла Климкина, министра обороны незалежной Степана Полторака и начальника Службы безопасности Украины Василия Грицака

ИСТОЧНИК KP.RU