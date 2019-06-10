Зеленский посетит заседание Конституционного суда по вопросу роспуска Рады

СЕГОДНЯ 18:27 2019-06-10T18:27:56+03:00

Украинский президент отметил, что это первый случай в истории независимой Украины, когда глава государства будет присутствовать на заседание КС

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он лично посетит заседание Конституционного суда незалежной, на котором будет рассматриваться вопрос роспуска Верховной Рады.

В своем видеообращении, опубликованном в Facebook, украинский лидер отмечает, что это первый случай в истории независимой Украины, когда глава государства будет присутствовать на заседание Конституционного суда

«Завтра Конституционный суд Украины (КСУ) будет рассматривать вопрос роспуска парламента, меня пригласили на это заседание, и это будет первый раз за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда... Обязательно буду», - говорит Зеленский в своем видеообращении.

Напомним, о роспуске парламента Украины Зеленский объявил в ходе своей инаугурации, которая состоялась 21 мая. Досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU