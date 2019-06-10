Суд арестовал фигуранта дела об убийстве Сергея Чуева

СЕГОДНЯ 21:21 2019-06-10T21:23:46+03:00

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Черемушкинский суд Москвы на два месяца арестовал Аловадинзода Михроччон. Этот мужчина и еще пять его подельников подозревается в убийстве 34-летнего мастера спорта по борьбе Сергея Чуева. Спортсмен был убит в потасовке в парке на Южнобутовской улице.

Михроччон заявляет, что он не был в парке в момент потасовки. По его словам, он приехал к своим друзьям уже после драки и просто убежал с ними, а руки на спортсмена не поднимал.

Остальные фигуранты дела еще ожидают решения суда. Все шесть подозреваемых - граждане Таджикистана. Их задержали в понедельник, 10 июня, во время завтрака в столичном кафе. Злоумышленники плохо говорят по русски и дают путанные показания. Сейчас не ясно, кто нанес роковой удар. По словам одного из задержанных вся компания в тот вечер была пьяна, в парк с собой они взяли 20 бутылок пива.

После потасовки злоумышленники убежали. Самому младшему из них 23 года, самому старшему - 29 лет. Напомним, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714043" frameborder="0"></iframe> Задержание и допрос подозреваемых в убийстве борца в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU