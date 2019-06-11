На выборах президента Казахстана победил Токаев

СЕГОДНЯ 02:54 2019-06-11T03:05:10+03:00

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На президентских выборах в Казахстане безоговорочную победу одержал действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев. По словам члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Ляззат Сулеймен, за него проголосовали 70,96% избирателей.

По итогам обработки всех бюллетеней, ближайший соперник Токаева – журналист и политический деятель Амиржан Косанов – набрал 16,23% голосов, на третьем месте депутат нижней палаты парламента Казахстана Дания Еспаева, которую поддержали 5,05 % граждан.

Как сообщил журналистам сам победитель президентских выборов, инаугурацию планируется провести 12 июня, если Центризбирком к этой дате успеет подвести итоги голосования и опубликовать официальный отчёт о результатах. Касым-Жомарт Токаев пояснил, что день для инаугурации выбран не случайно, 14 июня ему уже нужно будет вылетать в Бишкек и далее в Душанбе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, выборы президента Казахстана прошли в воскресенье, 9 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU