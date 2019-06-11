В Калифорнии упал небольшой самолет

СЕГОДНЯ 04:48 2019-06-11T05:03:58+03:00

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В понедельник, 10 июня, в аэропорту американского города Рамона в штате Калифорния случилось ЧП: рухнул небольшой самолет. По предварительным данным, никто не погиб. Об аварии сообщила пожарная охрана округа Сан-Диего на своей странице в Twitter.

В сообщении говорится, что воздушное судно упало на летное поле неподалеку от диспетчерской вышки аэропорта, спасательные службы прибыли к месту происшествия.

Отмечается, что все находившиеся на борту пассажиры покинули самолет, пожара при падении не было.Марка самолета и сколько на его борту находилось людей, не уточняется.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в этот же день, 10 июня, вертолет врезался в один из небоскребов в центре нью-йоркского района Манхэттен. В результате жесткой посадки вертолета на крышу 54-этажной высотки начался пожар, погиб пилот.

Вертолёт врезался в крышу небоскреба. Прямая трансляция.Вертолёт врезался в крышу небоскреба. Прямая трансляция

ИСТОЧНИК KP.RU