Трамп отметил «феноменальную» работу пожарных при ЧП с вертолетом в Нью-Йорке

СЕГОДНЯ 07:06 2019-06-11T07:06:45+03:00

Президента США проинформировали о жесткой посадке вертолета на крышу небоскреба в Манхэттене [видео]

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Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал произошедшее накануне в Нью-Йорке, где в крышу высотки врезался вертолет. Президент США отметил «феноменальную» работу пожарных, которые в Америке выполняют функции спасателей.

«Меня проинформировали о крушении вертолёта в Нью-Йорке. Феноменальная работа наших замечательных спасателей. Спасибо вам за всё, что вы делаете в режиме 24/7 365 дней в году!» - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник, 10 июня, вертолет врезался в один из небоскребов в центре нью-йоркского района Манхэттен. В результате жесткой посадки вертолета на крышу 54-этажной высотки начался пожар, погиб пилот.

Вертолёт врезался в крышу небоскреба. Прямая трансляция.Вертолёт врезался в крышу небоскреба. Прямая трансляция

ИСТОЧНИК KP.RU