Трамп отметил «феноменальную» работу пожарных при ЧП с вертолетом в Нью-Йорке
Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал произошедшее накануне в Нью-Йорке, где в крышу высотки врезался вертолет. Президент США отметил «феноменальную» работу пожарных, которые в Америке выполняют функции спасателей.
«Меня проинформировали о крушении вертолёта в Нью-Йорке. Феноменальная работа наших замечательных спасателей. Спасибо вам за всё, что вы делаете в режиме 24/7 365 дней в году!» - написал он на своей странице в Twitter.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник, 10 июня, вертолет врезался в один из небоскребов в центре нью-йоркского района Манхэттен. В результате жесткой посадки вертолета на крышу 54-этажной высотки начался пожар, погиб пилот.
Вертолёт врезался в крышу небоскреба. Прямая трансляция.Вертолёт врезался в крышу небоскреба. Прямая трансляция
ИСТОЧНИК KP.RU