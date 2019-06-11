Филарет заявил, что не признает томос об автокефалии «новой церкви» Украины

СЕГОДНЯ 16:40 2019-06-11T16:40:55+03:00

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Экс-лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) заявил, что не принимает томос об автокефалии «новой церкви» Украины и объявил о решении созвать поместный православный собор Киевского патриархата 20 июня, хотя устав так называемой Православной церкви Украины не дает ему такого права.

«Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую», - сказал бывший глава УПЦ КП.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 3 июня Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с украинскими журналистами в Фанаре заявил, что Филарет не являлся патриархом и никогда им не будет, поскольку киевского патриархата не существует.

ИСТОЧНИК KP.RU